Британский политик Галлоуэй заявил, что Запад заблокировал память о победе СССР над фашизмом

Лондон, , 09:02 — REGNUM Страны коллективного Запада пытаются «заблокировать воспоминания» об освобождении Советским Союзом мира от фашизма. Об этом 6 мая написал экс-член парламента Великобритании Джордж Галлоуэй в Twitter.

Красная армия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы не Красная армия, Германия до сих пор была бы под сапогом фашизма, так же, как и остальная часть Европы. <…> Действительно странно, как на это воспоминание был наложен идеально просчитанный и выполненный мысленный блок», — отметил он.

Британский политик подчеркнул, что, если бы Советский Союз не победил нацизм, в живых не было бы ни цыган, ни евреев, ни славян. Он добавил, что в случае победы фашистов миром вместе с Германией правили бы союзные Берлину Япония и Италия.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что западные страны используют Киев в нынешней борьбе с Москвой так же, как использовали Гитлера против СССР. Он уточнил, что США и Великобритания рассчитывали руками немецкого фюрера ослабить или уничтожить своего главного геополитического конкурента.