Журналист из США Хинкл восхитился роликом Минобороны России о службе по контракту

Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Американский журналист Джексон Хинкл восхитился видеороликом Министерства обороны России о военной службе по контракту. Он написал об этом 5 мая в Twitter.

Z Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я знаю, кого бы я предпочёл видеть защитником своей страны», — комментируя видеозапись.

Хинкл отметил, что на сегодняшний день Вооружённые силы США создают рекламу службы в армии, в которой «трансы рассказывают о калечащих операциях на половых органах», и добавил, что Россия в этом вопросе использует «более традиционный подход».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны опубликовало данные о заработных платах российских военнослужащих по контракту, исполняющих свои обязанности в зоне спецоперации. В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет она составляет от 204 тысяч рублей в месяц.