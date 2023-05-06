Донецк, , 08:46 — REGNUM Следственный комитет Российской Федерации с 2014 года возбудил более 2900 уголовных дел по фактам преступлений Украины в Донбассе. Об этом в интервью РИА Новости 6 мая рассказал председатель СК Александр Бастрыкин.

Сотрудник Следственного комитета осматривает последствия обстрела со ВСУ © Андрей Рубцов/ТАСС

«За это время [с 2014 года — ред.] возбуждено 2912 уголовных дел в отношении 716 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений и представителей силовых структур», — сказал глава ведомства.

Бастрыкин добавил, что в рамках общего уголовного дела о военных преступлениях украинской стороны Следственный комитет соединил 1284 уголовных дела.

Также в ходе беседы с агентством Александр Бастрыкин рассказал, что Следственный комитет РФ устанавливает все обстоятельства атаки украинских дронов на Кремль в ночь со 2 на 3 мая. Председатель СК добавил, что совершение подобных терактов стало «типичным стилем украинских националистов».