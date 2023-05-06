Религиовед Аллен-младший заявил, что конфликт на Украине показал разрыв между Западом и Ватиканом

Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Ватикан фактически не поддержал позицию коллективного Запада по конфликту на территории Украины. Такое мнение 5 мая высказал американский журналист и религиовед Джон Аллен-младший в своей статье для издания Atlantic.

Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

«В украинском кризисе папа Франциск занял позицию, которая скорее ставит его в один ряд с Пекином, Нью-Дели и Бразилиа, нежели чем с Вашингтоном, Лондоном или Брюсселем», — написал он.

Обозреватель уточнил, что Ватикан выступает за остановку поставок Запада вооружений Киеву, и предлагает немедленно договориться о прекращении военных действий.

Аллен-младший добавил, что, как он считает, украинский конфликт выявил нарастающий разрыв между странами Запада и святым престолом. При этом он напомнил, что исторически Ватикан делал то, что в науке называется моделью дипломатии «великой державы», то есть присоединялся к сверхдержаве того исторического периода.

«На протяжении веков это означало де-факто союзы со Священной Римской империей, французской монархией и Австро-Венгерской империей. На протяжении большей части 20-го века Рим настолько привязался к западным державам, что Пия XII, который был свирепым антикоммунистом и возглавлял католическую церковь во времена Второй мировой войны, прозвали «капелланом НАТО», — отмечается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Запад способствует гибели военных ВСУ, отправляя Киеву военную технику, незнакомую для украинцев. Он назвал глупой такую помощь стран Запада Украине и добавил, что ждать появления какого-то чудо-оружия не стоит.