Донецк, 6 мая, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало данные о заработных платах российских военнослужащих по контракту, исполняющих свои обязанности в зоне специальной военной операции. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил Telegram-канал оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Рассказываем о денежном довольствии военнослужащих по контракту в зоне СВО. В зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет — от 204 тысяч рублей в месяц», — говорится в распространённом сообщении.

Скриншот страницы Официального канала Министерства обороны Российской Федерации. Размеры заработной платы контрактников

В Минобороны добавили, что при заключении контракта на срок от года или более также предусмотрена единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.

Минимальное денежное довольствие заместителя командира взвода — командира отделения составляет 242 тысячи рублей в месяц, командира отделения — 232 тысячи рублей, инструктора штаба и начальника радиостанции командно-штабной машины — 226 тысяч рублей.

Повар, водитель и гранатомётчик получают минимум 211 тысяч рублей в месяц, старший сапёр — 216 тысяч рублей, стрелок — 203 тысячи рублей.

В конце апреля президент России Владимир Путин поддержал представленную секретарём генерального совета «Единой России» Андрея Турчака инициативу об уравнении условий поддержки всех участников специальной военной операции, в том числе и денежного довольствия.