РИА Новости: Минздрав может ввести запрет на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00

Москва, , 08:32 — REGNUM Министерство здравоохранения России рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер, в числе которых запрет на продажу крепких алкогольных напитков с 20:00 до 11:00 и увеличение минимального возраста для их приобретения до 21 года. Это следует из отчёта ведомства.

Продажа алкогольной продукции © Владимир Смирнов/ТАСС

В документе, который приводит РИА Новости, указывается, что на фоне превышения запланированных показателей по розничной торговле алкоголем и сигаретами перед проектом по формированию здорового образа жизни и системным антиалкогольным и антитабачным мерам возникают новые задачи.

В качестве одной из таких мер предлагается увеличить минимальный возраст, «по достижении которого возможна продажа крепкой алкогольной продукции (свыше 17,5 градуса) до 21 года».

Кроме того, ещё одной из мер назван запрет рекламы крепких спиртных напитков и демонстрации товарных знаков алкогольных напитков в созданных после введения такой меры аудиовизуальных произведениях (музыкальные видеоклипы, сериалы, фильмы, видеоблоги, музыкальные треки, подкасты и т.д.).

Помимо этого, рассматривается возможность дать муниципальным властям право вводить ограничение на продажу алкогольной продукции в выходные и праздничные дни, а также «запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени». По данным статистики, за прошлый год розничные продажи спиртного в литрах этанола составили 6,44 при плановом значении 6,22.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая стало известно, что законопроект об ограничении продажи алкоголя в ночное время в так называемых «наливайках», которые расположены в жилых домах, собираются внести в Госдуму. Документ будет внесён правительством Архангельской области при поддержке всех фракций нижней палаты российского парламента.