Днепропетровск, Украина, , 08:15 — REGNUM В Синельниковском районе Днепропетровской области прогремели взрывы, в результате которых получила повреждения линия электропередачи (ЛЭП). Об этом 6 мая сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Взрывы © Pavlo Palamarchuk/Global Look Press

«В Синельниковском районе… изуродована линия электропередачи», — написал он в своём сообщении.

В ночь на 6 мая в ряде регионов Украины объявили режим воздушной тревоги, также украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 мая в ряде областей Украины также была объявлена воздушная тревога. В районе Славянска и Краматорска прогремела целая серия взрывов.