Хельсинки, 6 мая, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Ответ на ноту МИД России дало внешнеполитическое ведомство Финляндии в связи с инцидентом со зданием российского консульства в городе Мариехамне на Аландских островах, которое подверглось нападению неизвестных вандалов. Об этом 5 мая сообщила сотрудница отдела коммуникаций финского МИД Вилма Соррин в беседе с РИА Новости.

Plenz Аландские острова

Вилма Соррин указала, что власти Финляндии со всей серьёзностью отнеслись к инциденту, а информация о нападении на здание консульства была передана в полицию.

«Сложилась практика, когда страна присылает ​​ноту, мы отвечаем на неё. Мы также ответили России и заявили, что серьёзно относимся к этому инциденту и передали информацию в полицию», — уточнила Соррин.

Кроме того, представитель МИД Финляндии отметила, что внешнеполитическое ведомство, официальные лица Аландских островов и полиция региона поддерживают тесные отношения и оперативно обмениваются информацией по данному происшествию.

В свою очередь, губернатор Аландских островов Вероника Тёрнроос выразила сожаление российской стороне в связи с нападением на здание консульства России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция Аландских островов начала предварительное расследование фактов вандализма в отношении консульства Российской Федерации в городе Мариехамне.

Отмечается, что полиция обладает информацией о личных данных возможных причастных к нападению, в результате которого повредили почтовый ящик и разбили окно в здании российского консульства.