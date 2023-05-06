Группировка «Центр»: ВС России за сутки поразили более 170 целей на краснолиманском направлении

Красный Лиман, ДНР, , 08:11 — REGNUM Российские войска за сутки поразили более 170 целей на краснолиманском направлении, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» за день нанесено огневое поражение по более 170 целям. Из них свыше 150 артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника», — сказал Савчук в беседе с РИА Новости.

Также, по словам Савчука, российским силам удалось вскрыть и поразить около 20 позиций ствольной артиллерии и более 10 минометных расчетов ВСУ на этом же направлении. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли перехватить снаряды противника от установок реактивных систем залпового огня HIMARS в районе населенных пунктов Кременная и Северодонецк в ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал о том, что Вооружённые силы России уничтожили отделение инженерного подразделения ВСУ на краснолиманском направлении.