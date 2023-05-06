Красный Лиман, ДНР, 6 мая, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Российские войска за сутки поразили более 170 целей на краснолиманском направлении, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» за день нанесено огневое поражение по более 170 целям. Из них свыше 150 артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника», — сказал Савчук в беседе с РИА Новости.

Также, по словам Савчука, российским силам удалось вскрыть и поразить около 20 позиций ствольной артиллерии и более 10 минометных расчетов ВСУ на этом же направлении. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли перехватить снаряды противника от установок реактивных систем залпового огня HIMARS в районе населенных пунктов Кременная и Северодонецк в ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко написал о том, что Вооружённые силы России уничтожили отделение инженерного подразделения ВСУ на краснолиманском направлении.