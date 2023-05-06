В Омской области вечеринка подростков привела к пожару и гибели двоих детей

Омск, , 07:54 — REGNUM Два мальчика-подростка, 13 и 14 лет, погибли в результате пожара в частном жилом доме в Омской области. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Возгорание произошло 6 мая около 05:00 (02:00 мск) в частном дом на улице Кирова в городе Называевск Омской области. По предварительным данным, проживавшие в доме дети дождались, когда мать уйдёт на работу и позвали около десяти друзей на вечеринку. Отмечается, что в доме было обнаружено много зарядных устройств для мобильных телефонов, поэтому рассматривается версия о возникновении пожара из-за короткого замыкания.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС во время тушения пожара обнаружили тела двух мальчиков-подростков 13 и 14 лет. На место пожара выехали следователи и криминалисты, которые осмотрят место происшествия и опросят очевидцев. Назначены необходимые экспертизы с целью установления обстоятельств и причин гибели детей.

СУ СК по Омской области по факту произошедшего возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что два человека пострадали в результате взрыва газа с последующим возгоранием в жилом девятиэтажном доме в Саратовской области.