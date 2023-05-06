Рогов заявил о находящихся в полной боеготовности российских военных в Запорожской области

Мелитополь, , 07:53 — REGNUM Вооружённые силы России в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, заявил журналистам глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Наши военные находятся в полной боевой готовности», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Рогов также добавил, что в области подготовили несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что ВСУ перебросили бронетехнику на передовою в Запорожской области. При этом он уточнил, что основную часть боевых машин спрятали в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах регона.

Вечером 5 мая врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий не исключил, что контрнаступление украинских войск может начаться в ближайшие дни или часы.