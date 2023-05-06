Сидней, Австралия, 10 сентября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков досрочно победил австралийского спортсмена Тая Туйвасу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 293 в Сиднее.

Getty images Александр Волков

Выступающий в тяжёлом весе спортсмен из России победил оппонента удушающим приёмом во втором раунде.

Эта победа стала третьей подряд в UFC и 37-й в ММА для 34-летнего Волкова при 10 поражениях. Для 30-летнего Туйвасы это шестой проигранный поединок при 14 победах.

Позднее менеджер российского спортсмена Иван Банников высказал мнение, что этой победой Волков вернулся в борьбу за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Он назвал результат поединка огромной работой, которую проделал боец.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня Волков победил досрочно представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC в Лас-Вегасе. Рефери присудил Розенстрайку поражение техническим нокаутом. Схватка была главным поединком вечера.