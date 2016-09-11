6 Мая
 
7:53

Рогов оценил боеготовность российских войск в Запорожской области

Вооружённые силы России в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, заявил журналистам глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши военные находятся в полной боевой готовности», — сказал он в беседе с РИА Новости.

7:42

Украинские военные выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке — СЦКК.

7:39

В парламенте Швейцарии возмутились из-за возможного выступления Зеленского

Возмущение в связи с разрешением аппаратом Федерального собрания Швейцарии выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому перед депутатами выразил глава парламентской фракции Швейцарской народной партии (SVP) Томас Эши. Об этом 5 мая политик написал в своём Twitter.

7:38

Читатели Welt раскритиковали присуждение Владимиру Зеленскому Международной премии имени Карла Великого и его намерение посетить Германию.

«Мы не должны беспокоиться о чужеземных неудачниках», — написал один из комментаторов. «Дайте угадаю, он опять приедет в своем театральном костюме охотника», — отметил второй.

«Пусть комик остается дома», — добавил третий.

7:36

Правительство Японии намерено внимательно отслеживать развитие ситуации после атаки беспилотников по Кремлю, заявил журналистам глава МИД страны Ёсимаса Хаяси.

«Мы намерены пристально и внимательно отслеживать влияние данного инцидента на развитие ситуации», — цитирует телеканал NHK слова министра, который в настоящее время находится с визитом в Парагвае и дал пресс-конференцию в онлайн-формате.

7:34

Евросоюз предложил платить украинским беженцам, лишь бы они вернулись домой

Предложение мотивировать украинских беженцев вернуться на родину дополнительными денежными выплатами выдвинули в Евросоюзе. Об этом 5 мая сообщает ирландская газета Irish Examiner.

7:33

Католическая церковь не поддержала позицию Запада в конфликте на Украине, написал американский журналист и религиовед Джон Аллен — младший в статье для Atlantic.

«В украинском кризисе папа Франциск занял позицию, которая скорее ставит его в один ряд с Пекином, Нью-Дели и Бразилиа, нежели чем с Вашингтоном, Лондоном или Брюсселем. Он выступает за прекращение вооружения Украины со стороны Запада и призывает договориться о немедленном прекращении огня», — заявил обозреватель.

7:31

Российские военные группировки «Центр» за сутки нанесли огневое поражение более чем 170 целям, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» за день нанесено огневое поражение по более 170 целям. Из них свыше 150 артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника», — сказал Савчук.

7:30

Цитата из видео.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал видео с горящим после российского удара одним из кварталов Артёмовска (украинское название — Бахмут) с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что российские военные вечером в пятницу, 5 мая, ударили из РСЗО «Град» зажигательными боеприпасами по одному из последних кварталов города с украинскими солдатами. На кадрах, снятых с позиций оператора российского дрона, запечатлен охваченный пожаром район Артёмовска.

7:28

В Германии раскритиковали заявление замглавы МИД Украины Мельника

Пользователи Twitter в Германии раскритиковали замечание заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника, прокомментировавшего решение полиции о запрете украинского флага 8 и 9 мая в Берлине.

Мельник назвал решение берлинской полиции «ударом ниже пояса» для всех граждан Украины и обвинил стражей правопорядка в том, что «они сошли с ума».

7:27

Власти Запорожской области приняли решение временно перевезти жителей 18 прифронтовых поселений вглубь региона из-за усилившихся обстрелов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«За последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», — написал он.

7:25

В России оценили роль Китая в украинском конфликте

Китайские власти стали серьезным фактором в конфликте между Россией и Украиной, пишет газета «Коммерсантъ». Авторы публикации напомнили, что глава МИД Китая Цинь Ган в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пообещал «настойчиво продвигать мирные переговоры» по Украине.

В газете отметили, что этим заявлением руководитель китайского внешнеполитического ведомства подтвердил, что вовлечённость КНР в процесс по урегулированию ситуации стремительно возрастет.

7:24

Украинский беспилотник вновь атаковал НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины вновь атаковал нефтеперерабатывающий завод «Ильский» в Краснодарском крае, входящий в число ведущих НПЗ в Южном федеральном округе (ЮФО), сообщил Telegram-канал Shot.

«Украинский беспилотник вновь атаковал НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае. На сей раз дрон попал в воздушный охладитель компрессорной станции», — говорится в распространённом сообщении.

7:22

Порядка 17 танков «Леопард 2» (рота НАТО) замечены в Одессе, в районе переезда на Заставе. Там располагается один из индустриальных центров города.

По информации Telegram-канала «Типичная Одесса», ударные танки Альянса обязательно окажутся на главном направлении наступления ВСУ. Авторы не исключают, что направлений удара будет два.

7:21

Украинские военные сообщают своим знакомым и в социальных сетях, что вечером в пятницу, 5 мая, в Артемовске (украинское название — Бахмут) началась активизация мощных атак российской артиллерии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Также бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются, что российские военные «заливают их огнем». «У нас жесть!» — приводят их слова авторы канала.

7:21

Согласно информации, полученной от украинских медиаресурсов, на территории страны замечена колонна танков Leopard 2, направляющаяся в сторону Приднестровья.

7:20

Минобороны назвало размер зарплат контрактников, участвующих в спецоперации

Минимальный размер зарплаты участников специальной военной операции, служащих по контракту, составляет 204 тысячи рублей в месяц, сообщает в своем Telegram-канале Министерство обороны России.

7:18

Суд в Берлине снял запрет на использование флага Украины 9 мая

Запрет на ношение флага Украины 8 и 9 мая возле мемориалов советским воинам-освободителям в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде отменил административный суд Берлина. Об этом 5 мая сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на проукраинского адвоката Патрика Хайнеманна.

7:17

Переговоры по продлению черноморской зерновой инициативы между Россией, Турцией, Украиной и Организацией Объединенных Наций (ООН) перенесены с 5 мая на следующую неделю, но участники обсудили технические аспекты и повестку. Об этом 5 мая сообщает «Коммерсантъ».

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7:15

Танковые экипажи ЗВО уничтожают противника на передовых позициях, сообщает Минобороны РФ. На одном из направлений в зоне проведения СВО для продвижения наших мотострелковых подразделений экипажи танков Т-72Б3 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар.

«Это немного за гранью понимания для обычного человека, но для нас это сейчас обычная жизнь, обычная работа», — поделился наводчик-оператор танка Т-72Б3 с позывным Снайпер.

О своих сражениях танкисты рассказывают скромно. Но каждый день они, выполняя свою «обычную работу», совершают подвиги, которые обязательно войдут в историю.

7:11

Главное о специальной военной операции на Украине за 5 мая.

  • Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемых в подразделения Вооруженных сил РФ в районах проведения специальной военной операции, к выполнению задач по предназначению.

  • Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов провёл брифинг по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

  • В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артёмовск.

  • Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Минобороны РФ.