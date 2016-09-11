Наступил 437-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Он ознаменован шквалом критики сообщения украинского президента Владимира Зеленского в микроблоге относительно якобы неминуемой победы Киева над Россией. Особенно пользователи негодовали в связи с заявлением о том, что на состоявшихся и предстоящих встречах с мировыми лидерами «противостояние России и победа над ней должны стать общей задачей». В ответ украинского лидера назвали «Мистером Бредовым», а также мошенником и обманщиком.

Тем временем одной из самых горячих точек на донецком направлении является Артёмовск. За 5 мая российские штурмовики продвинулись в городе ещё на 170 метров и заняли 59,5 тысячи квадратных метров площади города. Под контролем противника осталось 2,52 квадратного километра. В районе населенного пункта Часов Яр уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артёмовск. Украинские военные пишут в социальных сетях, что в этом городе и его окрестностях они подвергаются интенсивному обстрелу российской артиллерии. Также киевские солдаты жалуются на активные действия российских штурмовых отрядов, которые выбивают противника из западных кварталов Артёмовска, еще удерживаемых украинскими подразделениями.

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