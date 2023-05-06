Наступил 437-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель Захар Прилепин. Он возвращался из командировки в ЛНР, где проходил службу в составе батальона Росгвардии «Оплот». СМИ сообщают, что взрывное устройство сработало под днищем машины, водитель погиб. Прилепин ехал на заднем сиденье, он ранен.

Zaharprilepin.ru Захар Прилепин

Также сообщается ещё об одном пострадавшем. Источник Shot информирует, что взрывное устройство составляло не менее 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. На месте ЧП образовалась воронка. Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация «Атеш». Там заявляют, что охотились за ним с начала года.

Тем временем одной из самых горячих точек на донецком направлении является Артёмовск. За 5 мая российские штурмовики продвинулись в городе ещё на 170 метров и заняли 59,5 тысячи квадратных метров площади города. Под контролем противника осталось 2,52 квадратного километра. В районе населенного пункта Часов Яр уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артёмовск. Украинские военные пишут в социальных сетях, что в этом городе и его окрестностях они подвергаются интенсивному обстрелу российской артиллерии. Также киевские солдаты жалуются на активные действия российских штурмовых отрядов, которые выбивают противника из западных кварталов Артёмовска, еще удерживаемых украинскими подразделениями.

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