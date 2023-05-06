Слова главы МИД Украины Кулебы об истребителях F-16 подверглись насмешкам в Сети

Киев, , 07:08 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал бурную реакцию в Сети своей просьбой к Западу передать Киеву истребители F-16, чтобы помешать российским кораблям и самолетам приближаться к зерновому коридору в Черном море.

Дмитрий Кулеба Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Пользователи оставляли свои комментарии под соответствующим сообщением в микроблоге главы украинского МИД. Один из них назвал Кулебу «шутником», а другой — обозвал «клоуном» и отметил, что Кулеба позволяет себе такое заявление на фоне поставок Киевом загрязненного зерна в страны Восточной Европы.

Еще один пользователь выразил мнение о том, что слова министра — это «ахинея». Кроме того, другой комментатор посоветовал Кулебе «высунуть голову из песка».

Он пояснил, что F-16 станут обычной тренировочной мишенью для российских военных, если ВСУ получат эти боевые машины.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Дмитрий Кулеба в Бухаресте заявил, что Чёрное море должно превратиться в море НАТО. Он провел аналогию с Балтийским морем, который по утверждениям министра, полностью контролируется Североатлантическим альянсом. Военный эксперт и политолог Иван Коновалов назвал эти слова главы МИД Украины смехотворными.

Он пояснил, что ситуацию в Чёрном море полностью контролирует Черноморский флот РФ.