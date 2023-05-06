Вашингтон, 6 мая, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Смерти украинских солдат способствует Запад, отправляя Киеву военную технику, незнакомую для украинцев. Такое заявление сделал 5 мая экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хейфонгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Риттер назвал глупой такую помощь стран Запада Украине и указал, что ждать появления какого-то чудо-оружия не стоит — его не будет. Сейчас страны Запада фактически уничтожают украинцев, отправляя ВСУ незнакомое вооружение.

По мнению Риттера, западная техника не может оказать никакого влияния на ход событий, потому что ВСУ получают танки, обращаться с которыми они не умеют. В частности, экс-разведчик назвал немецкий танк Leopard «гробом на колёсах» для украинского экипажа, поскольку такая техника требует иного технического обслуживания и обращения, нежели танк, привычный для украинских военнослужащих, Т-72.

Также Риттер с большой долей скепсиса прокомментировал желание президента Украины Владимира Зеленского получить истребители F-16. По мнению военного эксперта, появление этих самолётов на поле боя не изменит ситуацию, а возможно, даже ослабит Украину. Риттер пояснил, что западные истребители и те, что есть в распоряжении ВСУ, — это разные самолёты, а переподготовка пилотов займёт слишком много времени.

«Если вы пересадите их на F-16, их всех собьют во время второго вылета. Это факт», — предсказал судьбу украинских пилотов Риттер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению экс-разведчика морской пехоты США Риттера, российская армия накопила достаточно сил для того, чтобы разгромить ВСУ к лету или началу осени.