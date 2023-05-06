«РВ»: украинские бойцы подверглись плотному огню российской артиллерии в Артёмовске

Артемовск, , 06:39 — REGNUM Украинские военнослужащие пишут в социальных сетях, что подвергаются интенсивному обстрелу со стороны российской артиллерии в Артёмовске (ДНР) и окрестностях этого города, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Они отмечают, что активизация Вооружённых сил России началась вечером 5 мая. Удары вынуждают украинских бойцов прятаться в укрытиях.

Кроме того, бойцы ВСУ жалуются на активные действия российских штурмовых отрядов, которые выбивают киевских солдат из западных кварталов Артёмовска, еще удерживаемых украинскими подразделениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие продолжают штурм на западе Артёмовска.