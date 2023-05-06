Рогов рассказал, где ВСУ спрятали бронетехнику, переброшенную в Запорожскую область

Мелитополь, , 06:36 — REGNUM Бронетехнику перебросили украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область. Об этом 6 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Как уточнил Рогов, основная часть переброшенной ВСУ на линию фронта бронетехники спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах, которые находятся на части Запорожской области, подконтрольной Киеву. Кроме того, Рогов указал, что украинская армия разместила на передовой группировку войск численностью несколько тысяч человек.

Владимир Рогов Владимир Рогов

По словам Рогова, несмотря на напряжённую ситуацию в регионе, паники среди населения не наблюдается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы. По его словам, власти Запорожской области владеют ситуацией с линией боевого столкновения, за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 км.