Мелитополь, 6 мая, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Бронетехнику перебросили украинские войска на линию фронта в Запорожскую область. Об этом 6 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Как уточнил Рогов, основная часть переброшенной ВСУ на линию фронта бронетехники спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах, которые находятся на части Запорожской области, подконтрольной Киеву. Кроме того, Рогов указал, что украинская армия разместила на передовой группировку войск численностью в несколько тысяч человек.

По словам Рогова, несмотря на напряжённую ситуацию в регионе, паники среди населения не наблюдается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы. По его словам, власти Запорожской области владеют ситуацией на линии боевого столкновения и за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 км.