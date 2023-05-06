Глава СК РФ Бастрыкин рассказал о ходе расследования по делу об ударах дронов по Кремлю

Москва, , 05:53 — REGNUM Обстоятельства попытки Киева нанести удар беспилотниками по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле устанавливает Следственный комитет России (СКР). Об этом рассказал 6 мая председатель СК Александр Бастрыкин в беседе с РИА Новости.

«Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметил Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам главы СКР, атака дронов на Кремль показала в очередной раз, какими способами могут действовать украинские националисты, для которых совершение терактов стало типичным стилем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов рассказал о подготовке Россией соразмерного ответа на атаку дронов на Кремль.

Дипломат указал, что ответ должен быть проверенный и продуманный, чтобы ни у Киева, ни у его кураторов больше никогда не возникало соблазна повторить подобные действия.