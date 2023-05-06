Москва, 6 мая, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Российские военные смогут использовать новые российские дроны-камикадзе «Привет-82», которые станут вылетать на линию фронта из единых хабов, расположенных в тылу, сообщил журналистам совладелец и генеральный директор конструкторского бюро (КБ) «Око» Вадим Жернов.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

По его словам, такой механизм позволит разместить базу дронов в отдалении от передовой, а к хабу будут подключаться сразу несколько подразделений.

«Так как у нашего беспилотника большая дальность хода, около 30 километров, мы можем базироваться не на линии боевого соприкосновения, а в тылу. То есть старт БПЛА осуществляется в 15-20 километрах от линии фронта из пункта запуска, который может обслуживать одновременно несколько подразделений», — сказал Жернов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что подразделения, находящиеся на передовой, перестанут нуждаться в необходимости держать у себя беспилотники и катапульту для их запуска. Бойцу, который подключается к «Привет-82», понадобятся только очки и пульт управления.

Жернов также заявил, что конструкторское бюро предусмотрело возможность передачи управления дроном от одного оператора другому. Кроме того, глава организации уточнил, что испытания беспилотников и системы «Подхват» уже завершились.

Он добавил, что в течение месяца первую партию из десятков дронов отправят для боевого применения на передовую.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая стало известно, что в Свердловской области разработали FPV-беспилотник «Упырь», который может атаковать противника в глубине фронта.