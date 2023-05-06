Bloomberg: США передадут Тайваню оружие на $500 млн по ускоренной процедуре

Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Оружие на $500 миллионов готовятся передать Тайваню США по ускоренной процедуре, уже отработанной на оказании военной помощи Украине. Об этом сообщило 5 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Влияние США на Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что вооружение либо «вспомогательное оборудование» будет выделено по указанию президента США Джозефа Байдена из американских запасов. Информация о том, какое конкретно оборудование либо вооружение Белый дом намерен включить в пакет помощи Тайваню, не уточняется.

Агентство поясняет, что в декабре 2022 года в проект оборонного бюджета США на 2023 финансовый год был включён пункт о праве президента США по своему усмотрению выделить военную помощь Тайваню на сумму до $1 млрд. Благодаря этой процедуре Белый дом может выделить в ускоренном режиме вооружение союзникам из имеющихся запасов, не заключая контракты на его производство.

В настоящее время власти США применяют ускоренную процедуру передачи вооружений для оптимизации военных поставок Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава американской Национальной разведки Эврил Хейнс допустила остановку производства чипов на Тайване в случае, если Китай предпримет силовые действия в отношении него.

Как указала глава нацразведки, выпускаемые самым крупным тайваньским производителем TSMC микрочипы используются «почти во всех категориях электронных устройств» в мире и в случае конфликта это производство может остановиться.