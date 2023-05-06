Участники конференции в Афинах назвали неизбежным военное противостояние России и Запада

Афины , , 05:03 — REGNUM Конфликт на Украине является противостоянием между Россией и Западом, которое было неизбежно в связи с изменениями в мире. К такому заключению пришли участники конференции на тему «Война, которая никогда не заканчивалась», прошедшей в Афинах. Об этом 6 мая сообщает РИА Новости.

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Участники конференции в преддверии Дня Победы обсудили роли Советского Союза и Греции во Второй мировой войне и возрождение холодной войны в XXI веке. Организатором дискуссии стал Координационный совет российских соотечественников, площадка была предоставлена Российским центром науки и культуры.

Писатель и историк Йоргос Романос напомнил, что холодная война началась в 1945 году со смертью президента США Теодора Рузвельта, который выступал против присутствия США в Европе и противостояния с Россией. Также Романос отметил, что Запад дал обещание не расширять НАТО на восток, но не сдержал его и в Европе сейчас размещены ядерные боеголовки.

По мнению историка, сегодня США хотят контролировать всю планету, как в прошлом этого хотел Гитлер.

«США никогда не смогут победить географию. Россия граничит с Европой, они не смогут изменить этого. И Россия является Европой. Ты не можешь остановить, оборвать культуру. Самая крепкая основа на планете — это культура, ее невозможно изменить», — указал Романос.

Историк полагает, что необходима новая система отношений, мирные переговоры и «установление мира». Единственным решением в создавшейся ситуации, по словам Романоса, может быть «новая Ялта».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Европейский союз направит греческой компании Hellenic Defence Systems, занимающейся производством различных снарядов, до 80 миллионов евро для производства боеприпасов, которые впоследствии направят на Украину. Средства планируется выделить из утверждённого фонда помощи Украине на общую сумму в миллиард евро.