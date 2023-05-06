CNN: эффективность реактивных систем HIMARS в зоне СВО стала снижаться из-за российских контрмер

Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Российские средства подавления радиолокации в последние месяцы стали чаще блокировать применение Украиной американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, использующих для наведения на цель систему глобального позиционирования GPS, передает телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Эта проблема заставила Вашингтон и Киев искать способы настройки программного обеспечения РСЗО для противодействия усиливающимся контрмерам со стороны России. Один из источников назвал этот процесс «постоянной игрой в кошки-мышки».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта чешская газета Lidovky написала том, что российский беспилотник «Ланцет» оказался на поле боя убийцей РСЗО HIMARS. 14 апреля стало известно, что в утекших в Сеть секретных документах Пентагона была представлена статистика использования HIMARS украинскими войсками.

Данные указывали на то, что применение этого вооружения стало неэффективным.