Вашингтон, 6 мая, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Участника штурма Капитолия в январе 2021 года Питера Шварца приговорили к 14 годам тюремного срока. Об этом 5 мая сообщила газета The Washington Post.

(сс) Tyler Merbler Штурм Капитолия

Отмечается, что судья Амит Мехта назвал 49-летнего жителя штата Пенсильвания во время вынесения приговора «солдатом на передовой, выступившим против демократии». Уточняется, что во время штурма Капитолия Шварц применил перцовый баллончик против сотрудников правоохранительных органов и бросил в них металлический стул. В результате Шварцу удалось нарушить строй полицейских, которые стояли у входа в здание Конгресса, защищая его.

Суд присяжных признал Шварца виновным по четырём уголовным статьям, в том числе в нападении на полицейских и препятствовании подсчёту голосов на выборах президента США в 2020 году. Сторона обвинения требовала для Шварца более жёсткого наказания, чем было вынесено в итоге судом. Предлагалось приговорить мужчину к 24 годам тюрьмы, на что адвокат Шварца указал, что такой приговор «придал бы убедительности всем тем, кто считает это политическим преследованием».

Как отметил судья, за всю жизнь в отношении Шварца было вынесено 38 приговоров, из них 11 были связаны с насилием или угрозами насилия.

На сегодняшний день Шварц получил самый длительный срок по делу о штурме Капитолия среди всех фигурантов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что участник беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года Джейкоб Ченсли, более известный как QAnon Shaman, был досрочно освобожден из федеральной тюрьмы и переведён во временный центр содержания. «Шаман Капитолия» будет работать в доме престарелых.