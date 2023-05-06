В Сети придумали новое прозвище Зеленскому после его заявления о будущей победе над Россией

Киев, , 04:29 — REGNUM Сообщение в микроблоге президента Украины Владимира Зеленского о будущей победе Киева над Россией вызвало шквал критики в Сети.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Украинский лидер написал, что Украина и ее союзники должны продолжать вместе бороться с РФ, чтобы достичь успеха в этой деятельности. Указанным призывом он оценил прошедшие и запланированные переговоры с мировыми лидерами о помощи Украине.

Читатели начали оставлять гневные комментарии под этим сообщением. Один из пользователей назвал президента Украины «мистером Бредовым».

Читатель с именем krisswfc69 считает, что глава государства — «мошенник», а пользователь Brett сравнил слова украинского лидера с «болтовней обманщика». Gerald Celente призвал «не слушать людей, которые хотят ослабления России», а читатель KYLE HAMILTON SZN потребовал от Украины вернуть направленные Киеву финансовые средства Запада.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта украинский лидер стал смеяться после слов латвийского президента Эгилса Левитса о будущей победе Киева и восстановлении территориальной целостности Украины.