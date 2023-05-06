«Ъ»: Китай стал фактором в украинском конфликте и пообещал продвигать мирные переговоры

Москва, , 03:50 — REGNUM Китайские власти стали серьезным фактором в конфликте между Россией и Украиной, пишет газета «Коммерсантъ».

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы публикации напомнили, что глава МИД Китая Цинь Ган в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пообещал «настойчиво продвигать мирные переговоры» по Украине. В газете отметили, что этим заявлением руководитель китайского внешнеполитического ведомства подтвердил, что вовлечённость КНР в процесс по урегулированию ситуации стремительно возрастет.

Журналисты указали на то, что влияние Пекина на ситуацию начало усиливаться после телефонной беседы председателя Китая Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. В свою очередь Лавров обвинил украинского лидера в том, что он «делает все, чтобы любая уважающая себя страна не захотела общаться» с Киевом.

В статье также говорится, что Запад не отвергает Китай в качестве возможного посредника в нормализации конфликта, но добивается принятия «мирного плана», который был выдвинут именно Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля китайская газета Global Times привела мнения ряда китайских экспертов, которые заявили, что часовой разговор Си Цзиньпина с президентом Украины подтверждает то, что КНР играет важную роль в урегулировании украинского конфликта.