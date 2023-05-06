Следствие наложило арест на сотни миллионов рублей на счетах блогера Блиновской и её супруга

Москва, , 03:41 — REGNUM Сотни миллионов рублей арестовало следствие на счетах блогера Елены Блиновской и её супруга в рамках уголовного дела о неуплате налогов на сумму около миллиарда рублей. Об этом 6 мая сообщает ТАСС.

Елена Блиновская Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела в отношении Блиновской правоохранителями были выявлены и арестованы четыре банковских счёта, принадлежащих блогеру, и два счёта, принадлежащих супругу Блиновской. Счета были открыты в таких кредитных учреждениях, как АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «Альфа-Банк», АО «Севергазбанк», АКБ «Фора-Банк», а также ПАО «МТС Банк».

Общая сумма попавших под арест денежных средств составила сотни миллионов рублей в различной валюте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что блогера Блиновскую, которую в конце апреля задержали на границе с Белоруссией по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере, предупредили о будущем задержании.

При этом следователи знают, кто именно отправил сообщение Блиновской, но это лицо не может отвечать за разглашение служебной информации, так как не является сотрудником правоохранительных органов.

Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации приобретенных преступным путём денежных средств или имущества в особо крупном размере.