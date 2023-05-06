Стамбул, Турция, 6 мая, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Переговоры по продлению черноморской зерновой инициативы между Россией, Турцией, Украиной и Организацией Объединенных Наций (ООН) перенесены с 5 мая на следующую неделю, но участники обсудили технические аспекты и повестку. Об этом 5 мая сообщает «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Ключевая проблема, от которой зависит продление зерновой сделки, состоит в снятии санкционных ограничений на её финансовое сопровождение. В частности, речь идёт о возвращении к использованию платёжной системы SWIFT.

При этом среди требований России, кроме снятия проблемы финансового сопровождения поставок, выдвинуты: возобновление ввоза в РФ сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, а также отмена ограничений на страхование российских судов с зерном.

Отмечается, что готовность Евросоюза выполнить условия России будет способствовать прогрессу в ситуации на рынках восточной Европы, часть стран которой вынуждены были ввести ограничения на импорт украинского зерна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель генсека ООН Фархан Хак анонсировал встречу на высоком уровне по вопросу продления действия Черноморской зерновой инициативы, которая состоится на будущей неделе в Стамбуле.

В ООН рассчитывают, что дискуссии по поводу зерновой сделки приведут к положительному результату и что участники переговоров преодолеют все возникшие разногласия.