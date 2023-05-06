Минобороны России опубликовало данные о зарплатах участников спецоперации, служащих по контракту

Москва, , 03:14 — REGNUM Минимальный размер зарплаты участников специальной военной операции, служащих по контракту, составляет 204 тысячи рублей в месяц, сообщает в своем Telegram-канале Министерства обороны России

Российская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уровень денежного довольствия военнослужащих — контрактников зависит от воинского звания, должности и выслуги лет. Зарплаты командиров взводов начинаются с 242 тысяч рублей, а командиров отделения и инструкторов штаба — с 232 тысяч рублей и 226 тысяч рублей соответственно.

Денежное довольствие начальника радиостанции командно-штабной машины составляет 226 тысяч рублей, а старшего сапера — 216 тысяч рублей. Гранатометчики, водители и повара получают от 211 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент России Владимир Путин поддержал предложение секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака выровнять денежное довольствие всех участников спецоперации. Речь шла о разнице между выплатами «мобилизованным контрактникам и добровольцам».