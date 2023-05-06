В Берлине сняли запрет на ношение флага Украины 9 мая, оставив запрет на флаги России и СССР

Берлин, , 03:02 — REGNUM Запрет на ношение флага Украины 8 и 9 мая возле мемориалов советским воинам-освободителям в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде отменил административный суд Берлина. Об этом 5 мая сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на проукраинского адвоката Патрика Хайнеманна.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Административный суд подтвердил наше юридическое заключение: запрет на украинские флаги является, по словам суда, явно незаконным», — заявил юрист изданию.

Хайнеманн подал 5 мая в суд экстренное заявление от имени ассоциации украинской молодежи в Германии Vitsche против решения полиции Берлина, запретившей использование украинских флагов и символики 8 и 9 мая в связи с предстоящим празднованием Дня Победы.

Решение суда может быть обжаловано федеральной землей Берлин в высшем административном суде.

Принимая решение о запрете украинского флага и символики берлинская полиция надеялась избежать общественной напряжённости и беспорядков в связи с празднованием памятных дат, связанных с окончанием Великой Отечественной войны. Кроме украинской символики, под запрет попали флаги России, СССР, а также советская и российская символика.

На сегодняшний день, после решения суда в пользу украинской символики, под запретом осталась российская и советская символика. Также запрещена демонстрация портретов президента России Владимира Путина, лидера Белоруссии Александра Лукашенко, а также литер Z и V, в связи с их использованием войсками России в зоне спецоперации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пользователи Twitter в Германии раскритиковали замечание замглавы МИД Украины Андрея Мельника, прокомментировавшего решение полиции о запрете украинского флага 8 и 9 мая в Берлине и заявившего, что сотрудники полиции «сошли с ума».

Большинство немцев поддержали решение берлинской полиции и отметили, что Украина не имеет никакого права использовать этот день исключительно в своих интересах.