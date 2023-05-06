На НПЗ Shell в Техасе произошел крупный пожар
Вашингтон, 6 мая 2023, 02:38 — REGNUM Несколько человек пострадали в результате крупного пожара, который произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в окрестностях американского Хьюстона (штат Техас), сообщает агентство Reuters.
Предприятие принадлежит компании Shell. Сотрудников НПЗ эвакуировали. Причины происшествия утончаются.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в американском штате Теннесси произошел пожар в «одном из производственных зданий» на ядерном объекте Y-12.