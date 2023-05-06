Reuters: в окрестностях Хьюстона загорелся нефтеперерабатывающий завод, пострадали несколько человек

Вашингтон, , 02:38 — REGNUM Несколько человек пострадали в результате крупного пожара, который произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в окрестностях американского Хьюстона (штат Техас), сообщает агентство Reuters.

Пожар Pixabay.com

Предприятие принадлежит компании Shell. Сотрудников НПЗ эвакуировали. Причины происшествия утончаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в американском штате Теннесси произошел пожар в «одном из производственных зданий» на ядерном объекте Y-12.