Вашингтон, 6 мая, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Несколько человек пострадали в результате крупного пожара, который произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в окрестностях американского Хьюстона (штат Техас), сообщает агентство Reuters.

Pixabay.com Пожар

Предприятие принадлежит компании Shell. Сотрудников НПЗ эвакуировали. Причины происшествия утончаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в американском штате Теннесси произошел пожар в «одном из производственных зданий» на ядерном объекте Y-12.