Берн, 6 мая, 2023, 01:59 — ИА Регнум. Возмущение в связи с разрешением аппаратом Федерального собрания Швейцарии выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому перед депутатами выразил глава парламентской фракции Швейцарской народной партии (SVP) Томас Эши. Об этом 5 мая политик написал в своём Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

«Я возражаю против видеообращения президента Украины в зале заседаний Национального совета», — заявил Эши в своём микроблоге.

Политик добавил, что он расценивает анонсированное выступление Зеленского как попытку Киева напрямую повлиять на решение парламента относительно военной помощи, включающей поставки оружия и боеприпасов. Эши подчеркнул, что таким образом нарушается нейтралитет Швейцарии.

Глава SVP указал, что обращался в аппарат Национального совета с призывом отклонить запрос Украины на выступление украинского президента.

Запрос посольства Украины в Берне на выступление Зеленского перед швейцарскими депутатами был одобрен аппаратами Национального совета (большая палата швейцарского парламента) и Совета кантонов (малая палата парламента). Точная дата выступления украинского лидера будет согласована позднее.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль указала на невозможность реэкспорта швейцарского оружия на Украину без изменений в законодательстве. Берисвиль также заявила, что Швейцария отправляет на Украину гуманитарную помощь и принимает украинских беженцев.