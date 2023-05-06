Bloomberg: США начали расследование дела о помощи со стороны Binance в обходе санкций против России

Вашингтон, , 01:40 — REGNUM Министерство юстиции США начало расследование о возможной помощи российским гражданам со стороны крупнейшей криптовалютной биржи Binance в обходе санкций против России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальных заявлений по этому поводу не поступало. Расследование занимается отдел национальной безопасности минюста.

Его сотрудники пытаются выяснить, нарушила ли Binance или любой из ее представителей положения законодательства о санкциях. Кроме того, власти США проверяют криптобиржу на предмет подобной помощи Ирану.

Binance выпустила заявление, в котором сказано, что сотрудники компании «соблюдают все американские и международные финансовые санкции».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта журнал Forbes написал о том, что Binance запретила жителям России проводить через P2P-сервис операции с покупкой и продажей долларов и евро. При этом 18 апреля криптобиржа отменила лимит в 10 тысяч евро для учётных записей российских граждан. Это ограничение действовало с весны 2022 года в соответствии с санкциями ЕС.