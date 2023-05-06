В Евросоюзе нашли способ избавления от украинских беженцев

Брюссель, , 01:20 — REGNUM Предложение мотивировать украинских беженцев вернуться на родину дополнительными денежными выплатами выдвинули в Евросоюзе. Об этом 5 мая сообщает ирландская газета Irish Examiner.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что в опубликованном ЕС недавно докладе, посвящённом вопросам, связанным с украинскими беженцами, изложено несколько вариантов для стран — членов Евросоюза, как им следует поступить с украинскими беженцами. Отмечается, что в марте 2024 года закончится действие директивы о временной защите беженцев с территории Украины.

Одна из стратегий, предложенных государствам, входящим в ЕС, предполагает поддерживать материально украинцев некоторое время после того, как они вернутся на родину. Беженцы, нашедшие постоянную работу в странах ЕС либо начавшие здесь обучение, смогут получить вид на жительство. Кроме того, может быть рассмотрен вариант, сочетающий обе стратегии.

Также правительствам европейских стран предлагается разработать совместно с Киевом программу по реинтеграции украинцев, которые хотят вернуться домой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о бесконтрольном росте преступности в Восточной Европе, который усилился из-за нелегального ввоза с территории Украины оружия и наркотических препаратов. Для нелегальной перевозки запрещённых товаров преступники используют украинских беженцев.