* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Организация «Артподготовка»* планировала провокацию с осложнением работы систем ПВО в День Победы

Москва, , 01:11 — REGNUM Организация «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в России) намеревалась провести в День Победы вымышленную акцию «Небесный полк» для осложнения работы систем противовоздушной обороны (ПВО) в России, но организаторов провокации удалось задержать, сообщил журналистам источник в силовых структурах. Об этом пишет РИА Новости.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам источника, злоумышленники хотели устроить в российских городах массовый запуск связок воздушных шаров с прикрепленными к ним полосками фольги. Эти действия привели бы к перегрузке средств ПВО.

В конце апреля члены организации начали массовую рассылку писем в образовательные учреждения Москвы с подставного электронного адреса от лица московских властей и руководства общероссийского движения «Бессмертный полк».

Они предлагали привлечь к акции школьников, студентов и родителей. Правоохранительные органы провели обыски в домах членов организации в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях.

Кроме того, они задержали пять организаторов акции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая газета «МК» привела мнения ряда экспертов, которые предупредили о том, что Украина готовит обширную провокацию для наступления на территорию России в преддверии Дня Победы. Кроме того, они допустили, что ВСУ могут напасть на населенные пункты возле российско-украинской границы.