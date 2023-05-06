Эффективность реактивных установок HIMARS снизилась из-за российских систем РЭБ

Вашингтон, , 00:49 — REGNUM Эффективность реактивных установок HIMARS, переданных Украине Соединёнными Штатами, значительно снизилась из-за российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 5 мая сообщил телеканал CNN со ссылкой на пять источников в США, Великобритании и на Украине.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS стали менее эффективными, так как российские специалисты всё чаще блокируют системы наведения ракет, используя электронные глушители.

В качестве мер борьбы с блокировкой западные военные пытаются обойти российскую систему защиты с помощью нового программного обеспечения для HIMARS.

«Это напоминает постоянную игру в кошки-мышки», — отметил один из военных экспертов в Пентагоне.

Также один из источников CNN в Белом доме утверждает, что Вашингтон активно помогал ВСУ обнаруживать и уничтожать российские глушители радиоэлектронных данных.

Отмечается, что РСЗО HIMARS играют важную роль в ведении боевых действий, от их эффективности во многом зависит результативность анонсированного украинского контрнаступления. Одновременно ряд источников в Пентагоне утверждает, что на сегодняшний день интенсивность ведения огня ВСУ из РСЗО HIMARS пока сохраняется на прежнем уровне. В частности, за сутки 1 мая было выпущено 18 ракет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил глава международной охранной компании Global Guardian Дейл Бакнер, военная авиация является одним из основных преимуществ российской армии перед ВСУ.

По мнению Бакнера, украинская сторона сильно рискует в случае наступления, если не обеспечит многоуровневую противовоздушную оборону.