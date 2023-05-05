Дипломат Гаврилов указал, что Россия готовит соразмерный ответ на атаку дронов на Кремль

Москва, , 23:51 — REGNUM Ответ России на атаку украинских беспилотников на Кремль готовится соразмерный, чтобы «все прочувствовали». Такое заявление сделал 5 мая глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».

Как указал Гаврилов, руководство России думает над ответом, который будет соразмерным, но при этом таким, «чтобы все это прочувствовали».

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ответ должен быть такой продуманный и проверенный, чтобы желание повторять такие действия у тех, кто это сделал — и у Киева, и у его кураторов, не возникало», — пояснил Гаврилов.

При этом любые призывы к использованию ядерного оружия дипломат назвал преждевременными. Гаврилов порекомендовал вспомнить о том, что существует военная доктрина, которая оговаривает, когда используется ядерное оружие, и понять, что все пустые призывы к ядерным ударам являются неуместными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Совет Безопасности может обсудить произошедшую в начале недели атаку украинских дронов на Кремль. По словам Пескова, если после заседания будут публичные заявления, их покажут.

В ночь на 3 мая Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по резиденции президента РФ Владимира Путина в Кремле. Вражеские аппараты вывели из из строя с помощью систем РЭБ. Российский лидер не пострадал, в момент попытки атаковать Кремль Путин находился в Ново-Огарёво.