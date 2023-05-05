Москва, 5 мая, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Ответ России на атаку украинских беспилотников на Кремль готовится соразмерный, чтобы «все прочувствовали». Такое заявление сделал 5 мая глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Как указал Гаврилов, руководство России думает над ответом, который будет соразмерным, но при этом таким, «чтобы все это прочувствовали».

«Ответ должен быть такой продуманный и проверенный, чтобы желание повторять такие действия у тех, кто это сделал — и у Киева, и у его кураторов, — не возникало», — пояснил Гаврилов.

При этом любые призывы к использованию ядерного оружия дипломат назвал преждевременными. Гаврилов порекомендовал вспомнить о том, что существует военная доктрина, которая оговаривает, когда используется ядерное оружие, и понять, что все пустые призывы к ядерным ударам являются неуместными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Совет безопасности может обсудить произошедшую в начале недели атаку украинских дронов на Кремль. По словам Пескова, если после заседания будут публичные заявления, их покажут.

В ночь на 3 мая Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по резиденции президента РФ Владимира Путина в Кремле. Вражеские аппараты вывели из из строя с помощью систем РЭБ. Российский лидер не пострадал, в момент попытки атаковать Кремль Путин находился в Ново-Огарёво.