Дипломат Гаврилов: Россия готовит ответ на атаку дронов на Кремль
Дипломат Гаврилов: Россия даст соразмерный ответ на атаку украинских дронов на Кремль
Москва, 5 мая, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Ответ России на атаку украинских беспилотников на Кремль готовится соразмерный, чтобы «все прочувствовали». Такое заявление сделал 5 мая глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24».
Как указал Гаврилов, руководство России думает над ответом, который будет соразмерным, но при этом таким, «чтобы все это прочувствовали».
«Ответ должен быть такой продуманный и проверенный, чтобы желание повторять такие действия у тех, кто это сделал — и у Киева, и у его кураторов, — не возникало», — пояснил Гаврилов.
При этом любые призывы к использованию ядерного оружия дипломат назвал преждевременными. Гаврилов порекомендовал вспомнить о том, что существует военная доктрина, которая оговаривает, когда используется ядерное оружие, и понять, что все пустые призывы к ядерным ударам являются неуместными.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Совет безопасности может обсудить произошедшую в начале недели атаку украинских дронов на Кремль. По словам Пескова, если после заседания будут публичные заявления, их покажут.
В ночь на 3 мая Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по резиденции президента РФ Владимира Путина в Кремле. Вражеские аппараты вывели из из строя с помощью систем РЭБ. Российский лидер не пострадал, в момент попытки атаковать Кремль Путин находился в Ново-Огарёво.