Врио главы ДНР Пушилин: ВС РФ укрепили позиции на авдеевском, дзержинском и марьинском направлениях

Донецк, , 23:58 — REGNUM Российские войска укрепили свои позиции на авдеевском, дзержинском и марьинском направлениях, написал в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«1-й армейский корпус ДНР РФ продолжает двигаться вперед. Улучшение позиций на марьинском, авдеевском, дзержинском направлениях», — сообщил он.

Вместе с тем врио главы региона признал, что ситуация в республике в целом за последние дни обострилась, как это и прогнозировалось ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили места сосредоточения резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки (ДНР).