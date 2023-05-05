Массовое ДТП с участием двух грузовых и двух легковых автомобилей произошло на МКАД

Москва, , 23:50 — REGNUM Авария с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей произошла на 27-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что на 27-м километре МКАД столкнулись два легковых и два грузовых автомобиля, один из грузовиков принадлежит Министерству обороны РФ. В районе ДТП образовался затор длиной около трёх километров. Обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших уточняется.

Также сообщается, что из-за аварии перекрыт съезд на трассу М-4 «Дон», водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 12 пострадавших в результате ДТП с маршрутным автобусом в Севастополе. Среди пострадавших — двое подростков 15 и 16 лет.