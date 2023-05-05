Берлин, 5 мая, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Пользователи Twitter в Германии раскритиковали замечание заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника, прокомментировавшего решение полиции о запрете украинского флага 8 и 9 мая в Берлине.

МЗС України Андрей Мельник

Мельник назвал решение берлинской полиции «ударом ниже пояса» для всех граждан Украины и обвинил стражей правопорядка в том, что «они сошли с ума».

Противоречивое заявление украинского дипломата вызвало бурную реакцию в немецком сегменте социальной сети Twitter. Немцы поддержали решение полиции Берлина и отмечали, что Украина не имеет никакого права использовать этот день исключительно в своих интересах.

«А вы хотите, чтобы мы украсили Берлин десятками тысяч украинских флагов?» — иронично спросил один из пользователей соцсети.

Кроме того, комментаторы напомнили замглавы МИД Украины, что не стоит вмешиваться в суверенитет другой страны, а также публично осуждать политические решения властей Германии либо порицать или оскорблять исполнительную власть в лице берлинской полиции.

«Вы и ваш «фюрер» несете солидарную ответственность за эту войну», — прямо указал один из комментаторов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утверждение замглавы украинского МИД Мельника об обязательном вхождении Украины в Североатлантический альянс вызвало негативную реакцию у пользователей Twitter.

Мельник заявил, что членство Украины в НАТО обеспечит мир после победы украинской армии, на что пользователи поинтересовались у дипломата, знакомо ли ему выражение «делить шкуру неубитого медведя».

Мельник «прославился» своими резкими высказываниями в адрес известных политиков и бизнесменов. Именно он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», а в сторону американского предпринимателя Илона Маска разразился нецензурной фразой за предложенный план мирного урегулирования украинского конфликта.