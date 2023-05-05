Глава дипломатии ЕС Боррель: Европа предпочла бы финансировать себя вместо Украины

Брюссель, , 23:21 — REGNUM Страны Евросоюза предпочли бы выделять бюджетные средства на нужды своих граждан, а не финансировать Украину, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 мая на конференции в Институте европейского университета (EUI).

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что у Брюсселя нет другого выбора, кроме как направлять помощь Киеву. Кроме того, Боррель подчеркнул, что условий для дипломатического урегулирования по Украине не наблюдается, в связи с чем поставки вооружений для ВСУ продолжатся.

Чиновник также посетовал на то, что из-за этой ситуации чувствует себя больше не главой европейской дипломатии, а министром обороны ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля американский журнал Newsweek написал о том, что Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Люксембург, Латвия, Португалия, Румыния, Словакия и Словения стали иметь меньше возможностей и политической воли для оказания военной помощи Украине.