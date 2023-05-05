В новых регионах России до 1 января разрешили вводить в оборот табачную продукцию без маркировки

Москва, , 22:55 — REGNUM Ввод в оборот табачной продукции в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях может реализовываться без маркировки до 1 января 2024 года, следует постановления правительства России, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Сигареты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ввод в оборот табачной и никотинсодержащей продукции на территориях новых субъектов РФ без маркировки средствами идентификации такой продукции и соответствующей передачи сведений в информационную систему мониторинга может осуществляться до 1 января 2024 года», — сказано в тексте.

Для других товаров без маркировки разрешение продлили до 1 апреля 2025 года. Перевозка такой продукции по территориям новых российских регионов и территориям приграничных субъектов России допускается, если в сопроводительных документах указывается конечный пункт назначения на новых территориях, а также полное наименование грузополучателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Госдума приняла закон, дающий право правительству устанавливать правила оборота без маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. В ноябре в Госдуме предложили ввести маркировку на пиво, икру и детскую воду.