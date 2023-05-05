Организаторы провокации на 9 Мая задержаны правоохранителями

Москва, , 22:35 — REGNUM Организация «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовила на День Победы провокационную акцию «Небесный полк», цель которой — осложнить работу систем противовоздушной обороны. Об этом 5 мая сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Прикрываясь движением «Бессмертный полк», организаторы провокационной акции «Небесный полк» собирались осуществить в городах России массовый запуск воздушных шаров с привязанными к ним полосками фольги. Истинная цель акции — осложнение работы систем ПВО в российских городах.

Как пояснил собеседник агентства, в конце апреля организаторы провокационной акции с подставного электронного адреса разослали по школам, колледжам и иным образовательным учреждениям города Москвы подложные письма, якобы от правительства Москвы и от руководства общественного движения «Бессмертный полк». В фейковых письмах содержалось требование привлечь к акции «Небесный полк» школьников, студентов и их родителей.

Сотрудниками правоохранительных органов в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях проведены обыски по местам проживания активистов «Артподготовки»*. Были задержаны пять человек из числа организаторов провокационной акции. У всех задержанных изъяты гаджеты, средства связи и компьютерная техника. Кроме того, изъята фольга, вероятно, подготовленная для проведения акции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности.

Организация «Артподготовка»* была создана в 2012 году блогером из Самары Вячеславом Мальцевым (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). В 2017 году организация была признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Украина планирует обширную провокацию для наступления на территорию России в преддверии Дня Победы и может напасть на населенные пункты, находящиеся возле российско-украинской границы.

*— организация, деятельность которой запрещена в РФ.