Вашингтон, 5 мая, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Пентагон предоставит Варшаве восемь боевых вертолётов Apache и разместит их на востоке Польши, сообщил журналистам польский вице-премьер и министр национальной обороны страны Мариуш Блащак 5 мая, после встречи с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне.

U.S. Air Force Вертолёт AH-64E Apache

Он уточнил, что боевые машины окажутся в распоряжении 18-й механизированной дивизии для «обеспечения защиты «Брестских ворот». Глава ведомства отметил, что США передадут вертолёты только после того, как польские пилоты и технические специалисты пройдут подготовку по эксплуатации этих боевых машин.

Обучение начнётся уже через несколько недель. При этом Блащак предположил, что Польша вряд ли получит первые вертолёты до конца 2023 года, поскольку военные еще не успеют закончить подготовку.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта исполняющий обязанности словацкого министра обороны Ярослав Надь заявил, США предложили Словакии новые вертолёты Bell AH-1Z Viper вместо передаваемых Киеву Братиславой истребителей МиГ-29. Речь шла о предложении поставить 12 новых боевых машин с оборудованием и с более чем 500 ракетами AGM-114 Hellfire II.

Кроме того, США пообещали провести обучение пилотов и техников вертолётов.