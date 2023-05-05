Экс-разведчик США Риттер: Россия накопила силы для разгрома Украины к лету или осени

Санкт-Петербург, , 21:46 — REGNUM Российская армия накопила достаточно сил для того, чтобы разгромить ВСУ к лету или началу осени. Об этом, как сообщило ТАСС, 5 мая заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер на презентации своей книги «Гонка разоружения» в Санкт-Петербурге.

Артиллерия ведёт обстрел ВСУ © Виктор Антонюк/РИА Новости

«Я лично считаю, что Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета — началу осени», — сказал Риттер.

По его мнению, нет никаких причин считать, что Россия проигрывает в военном отношении.

Риттер также заявил, что США теряют позиции мирового лидера. Он отметил, что формируются международные союзы, например БРИКС, куда также хотят вступить Аргентина, Иран, Египет, Саудовская Аравия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей. По его мнению, это наиболее «разумный» вариант.

Риттер прибыл в РФ в мае для презентации книги «Гонка разоружения». Он начал поездку с Новосибирска. После Санкт-Петербурга он планирует посетить Москву, Екатеринбург, Грозный, Севастополь, Волгоград и ряд других городов. В книге автор рассказывает, как стороны заключали и исполняли обязательства по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.