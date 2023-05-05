* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 5 мая, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Минюст России внёс в реестр иноагентов главу ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, запрещена в РФ) Марию Певчих, а также оперную певицу Марию Максакову и блогера Георгия Албурова, сообщило 5 мая ведомство.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Минюст России

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Я. А. Матвеев, А. А. Осовцов, И. С. Преображенский, Г. В. Албуров, М. П. Максакова-Игенбергс, М. К. Певчих, В. Б. Пастухов, Е. В. Агафонова», — говорится в сообщении.

Кроме того, в реестр попали женское общественно-политическое движение «Мягкая сила», «Кризисная группа СК SOS», общество с ограниченной ответственностью «Тайга. инфо», а также общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».

«Певчих распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, публично поддерживала введение мер ограничительного характера в отношении представителей государственной власти Российской Федерации. Призывала к свержению действующей государственной власти Российской Федерации», — говорится в сообщении.

На сайте ведомства уточняется, что блогер Албуров распространял недостоверную информацию о действиях ВС России, а певица Максакова-Игенбергс призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти Российской Федерации, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

Руководство МГУ приняло решение удалить фотографию Марии Певчих с сайта после скандального интервью Юрию Дудю (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). По информации ИА REGNUM, ранее на сайте социологического факультета было поздравительное письмо в адрес студентки 5-го курса Марии Певчих. Теперь ссылка отображается узнаваемыми цифрами 404 — «страница не найдена». В интервью показали фотографию Марии, взятую с сайта социологического факультета МГУ. Фото сопровождалось поздравительным письмом, в котором сообщалось, что студентка 5-го курса Мария Певчих прошла отбор и займёт место главы национальной делегации России на Молодежном форуме Большой восьмерки, который состоялся в 2010 году в Канаде. В разговоре с агентством декан социологического факультета Надежда Осипова пояснила, что никакой «Певчих» у них на сайте нет и быть не может.

21 апреля министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов Христо Грозева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который является автором Bellingcat (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).